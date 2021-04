Mercato: Cristiano Ronaldo vers un retour en Angleterre

Le quotidien italien La Gazzetta dello Sport annonce ce vendredi 23 mars 2021, que l’attaquant de la Juve, Cristiano Ronaldo, désire retourner à Manchester United. Il aurait même déjà demandé à son agent d’entamer les démarches.

Après le feuilleton de la Super Ligue qui a sérieusement fragilisé le président de la Juve, Andrea Agnelli, c’est le retour du feuilleton Cristiano Ronaldo dans la presse italienne. Depuis plusieurs mois, l’attaquant de la Juve fait l’objet de nombreuses rumeurs de transfert, et c’est le média italien La Gazzetta dello Sport qui en remet une couche ce vendredi.

En effet, selon le quotidien sportif, le quintuple ballon d’or ne se plairait plus vraiment à Turin, et aurait demandé à son agent, Jorge Mendes, de sonder le marché en vue d’un possible transfert.

Mais le quotidien assure que le portugais n’a qu’une seule réelle destination en tête, et ce n’est pas le Real Madrid. En effet, toujours, selon le quotidien sportif italien, Ronaldo privilégie un retour à Manchester United.

Cristiano Ronaldo serait même prêt à faire d’énormes efforts financiers pour pouvoir retourner chez les Red Devils, où il a joué de 2003 à 2009. CR7 avait disputé 292 matchs avec Man U, pour 118 buts.

Du côté de la Juventus, même si les dirigeants ont réaffirmé à plusieurs reprises leur désir de garder le portugais, le récent fiasco du projet Super Ligue en plus de la crise financière qui s’accentue du côté de la Juve, Agnelli pourrait être désormais prêt à se séparer de sa superstar.