Mercato: Ahmed Musa va s’engager avec le club nigérian de Kano Pillars

Selon les informations d’ACL Sports, le capitaine des Super Eagles, Ahmed Musa, devrait rejoindre les Kano Pillars pour un contrat à court terme. L’attaquant nigérian était sans club depuis plusieurs mois.

Libre de tout contrat depuis son départ de la Ligue professionnelle d’Arabie Saoudite, Al Nassr, en octobre dernier, Ahmed Musa a trouvé un nouveau point de chute. L’attaquant des Super Eagles va s’engager avec le club nigérian de Kano Pillars.

Selon ACL Sport, l’avant-centre de 28 ans devrait rejoindre les pensionnaires de la Ligue de football professionnel nigériane jusqu’à la fin de la saison 2020-2021. Convoqué lors de la dernière trêve internationale, le joueur avait disputé les 5è et 6è journées des éliminatoires de la CAN 2022 face au Bénin (0-1) et contre le Lesotho (3-0).

Cet accord devrait donc permettre à l’ancien de Leicester de garder la forme pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2022, mais surtout les éliminatoires de la Coupe du monde, qui démarre au mois de juin prochain.