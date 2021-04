Maroc – Sahara occidental: le Sénégal ouvre un consulat général à Dakhla

Le Sénégal, un des meilleurs alliés du Maroc en Afrique, a inauguré, lundi, son consulat général à Dakhla.

Le Maroc continue sa stratégie diplomatique pour obtenir l’ouverture de consulats africains au Sahara. Ce lundi 5 avril, la République du Sénégal a ouvert un consulat général à Dakhla, la 10ème représentation diplomatique inaugurée dans cette ville depuis un peu plus d’un an. La cérémonie d’inauguration a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Aïssata Tall Sall.

Depuis le début de l’année dernière, la ville de Dakhla a connu une forte dynamique diplomatique avec l’inauguration des consulats de Gambie, de la Guinée, de la République de Djibouti, de la République du Liberia, du Burkina Faso, de la République de Guinée Bissau, de la République de Guinée Équatoriale et de la République Démocratique du Congo (RDC), en plus de la République d’Haïti.

Notons que plusieurs autres pays ont également ouvert leurs consulats dans les régions du Sud, notamment à Laâyoune, marquant ainsi leur reconnaissance de la marocanité du Sahara. Il s’agit des Emirats Arabes Unis, de la Jordanie, de l’Union des Comores, du Gabon, de la République Centrafricaine, de Sao Tomé-et-Principe, ainsi que plusieurs pays africains, notamment le Burundi, la Côte d’Ivoire, l’Eswatini et la Zambie.