Manifestations au Tchad: le président Mahamat Idriss Déby joue à la carte d’apaisement

Le président du Conseil Militaire de Transition (CMT) installé après le décès du président Idriss Deby, s’est adressé à la nation, ce mardi 27 avril 2021. Dans son message, il a interpellé la conscience de tous les tchadiens, sur l’importance de la paix et du vivre ensemble.

Initialement prévu pour 20 heures, le discours à la nation du nouveau président du Tchad, le Général de Corps d’Armées Mahamat Idriss Déby, a été effectif à 14 heures, ce mardi. Dans une séquence de la vidéo publiée par la Présidence du Tchad, le nouvel homme fort du pays, a appelé à l’esprit patriotique des fils et fils du Tchad.

En substance, son discours est axé sur la paix et le vivre ensemble pour une nation debout et unie. « Chacune et chacun d’entre nous, doit tout simplement comprendre que tout acte, toute attitude et tout comportement contraire à l’unité nationale, au vivre ensemble et à la paix est un grave préjudice causé à la nation », a-t-il martelé. Cette portion de phrase prononcée par le Général de Corps d’Armées Mahamat Idriss Déby, qui appelle à la non violence, sonne comme une réponse aux différentes manifestations qui ont été recensées dans le pays, ce mardi.

Il est dotant plus évident, que le chef de l’Etat, n’a d’autre choix que d’appeler au calme et à regarder dans la même direction, au regard de l’ampleur des manifestations. En effet, le bilan actuel, fait état de 2 morts et de plusieurs blessés. A cela s’ajoute des menaces des rebelles, qui tentent une incursion sur N’Djamena. Le Tchad a donc besoin d’être uni et soudé en son sein, afin de faire efficacement face aux menaces extérieures.