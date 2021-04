Manchester City: Kevin de Bruyne rempile jusqu’en 2025

Manchester City a annoncé avoir prolongé le contrat de son milieu de terrain offensif, Kevin de Bruyne. Le joueur belge s’engage jusqu’en 2025 avec les Skyblues.

Patron du secteur offensif des Cityzens, Kevin de Bruyne est désormais lié jusqu’en 2025 avec Manchester City. Le milieu de terrain belge et les Skyblues ont trouvé un accord pour prolonger le bail du joueur, de deux saisons supplémentaires.

« Je ne peux être plus heureux. Ce club est axé sur le succès. Il m’offre tout ce dont j’ai besoin pour maximiser mes performances, donc la signature de ce contrat a été une décision simple. Je joue le meilleur football de ma carrière et je pense honnêtement qu’il y a plus à venir », a confié le Diable Rouge (80 sélections, 21 buts) sur le site officiel de Manchester City.

Débarqué à Manchester City en 2015 en provenance de Wolfsburg, Kevin De Bruyne a disputé 253 rencontres sous le maillot du club anglais, pour 64 buts et 105 passes décisives, remportant, notamment, à deux reprises, la Premier League (2018, 2019).