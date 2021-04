Mali: une explosion de grenade fait 3 blessés à Gao

Au moins trois personnes ont perdu la vie en début de semaine au Mali, suite à une explosion de grenade à Gao, chef-lieu du cercle situé sur le fleuve Niger.

« Des hommes armés non identifiés ont jeté une grenade explosive dimanche dernier dans un restaurant au quartier Château. L’explosion de la grenade a fait 3 trois blessés légers. Selon des sources locales, ils ont été admis à l’hôpital régional pour des soins. Informée, la gendarmerie a aussitôt ouvert une enquête pour retrouver les auteurs », rapporte Malijet.

Le Mali a déjà essuyé maintes attaques terroristes depuis le début de cette année. Les plus ciblés sont la MINUSMA et les soldats maliens. Les civils font également l’objet d’enlèvement et de massacre. Le 15 mars, 58 personnes ont été tuées dans l’ouest du Niger dans des attaques attribuées à des djihadistes, contre des civils de retour du marché et contre un village, à une centaine de kilomètres du Mali, dans la même zone dite des trois frontières.