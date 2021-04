Mali: plusieurs soldats tchadiens de la MINUSMA tués dans une attaque dans le nord

Au moins quatre soldats de la paix des Nations Unies ont été tués après que des terroristes présumés ont lancé une attaque majeure contre leur base dans le nord du Mali, selon la mission de l’ONU.

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a déclaré dans un communiqué que les soldats de la paix avaient été tués après que leur camp, qui abrite principalement des soldats de la paix tchadiens, à Aguelhok, a été attaqué par des terroristes présumés Takfiri tôt vendredi, a rapporté Aljazeera.

Les soldats de la paix « ont bravement repoussé une attaque complexe menée par plusieurs terroristes lourdement armés », indique le communiqué, ajoutant qu’un nombre indéterminé d’autres ont également été blessés, selon un bilan provisoire. Il a ajouté que les assaillants avaient subi de lourdes pertes et avaient abandonné «plusieurs de leurs morts».

Une source anonyme a déclaré à l’AFP que le raid de l’aube «de très grande ampleur» avait été mené par une centaine d’attaquants à moto et en véhicule. « Les combats ont duré trois heures » et ont impliqué « des obus de mortier, des échanges de coups de feu … (et une) tentative d’attentat à la voiture piégée », ce qui a été contré, a indiqué la source, ajoutant qu’environ 20 assaillants avaient été tués.

Une source militaire tchadienne a également déclaré que «deux des positions de nos forces ont été attaquées. Nous avons perdu quatre personnes, dont le commandant du détachement de nos forces, et 16 ont été blessées. » La MINUSMA a qualifié cette attaque de nouvelle «tentative contre le processus de paix» qui «ne saperait en rien sa détermination à poursuivre l’exécution de son mandat». Il a également remercié «les forces internationales pour leur soutien aérien».