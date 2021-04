Mali: l’ONU condamne l’attaque contre un camp de la MINUSMA à Aguelhok

L’Organisation des Nations Unies a condamné avec fermeté, l’attaque contre un camp de la MINUSMA à Aguelhok, dans la région de Kidal au Mali.

Le Secrétaire général condamne dans les termes les plus forts l’attaque complexe orchestrée aujourd’hui par des éléments armés contre le camp de la MINUSMA à Aguelhok dans la région de Kidal, a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire Général de l’ONU. « Suite à cette attaque, quatre Casques bleus du contingent tchadien ont été tués et 19 autres ont été blessés. Il salue le courage et la bravoure des Casques bleus qui ont vigoureusement repoussé l’attaque », a-t-il déclaré.

Le Secrétaire général de l’ONU a rappelé que les attaques visant les Casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre, au regard du droit international et que leurs auteurs sont passibles de poursuites. Il a exhorté les autorités maliennes à déployer tous les efforts possibles afin d’identifier et traduire rapidement en justice les auteurs de cette attaque odieuse.