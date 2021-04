Mali: le Sri Lanka s’apprête à envoyer plus de 200 soldats dans le pays sahélien

Le Sri Lanka s’apprête à envoyer 223 membres de l’armée de la Compagnie des convois de combat. Cette mission intervient dans le cadre du renouvellement du contingent du pays servant dans la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation (MINUSMA).

La Compagnie des convois de combat (CCC) de l’armée sri-lankaise, composée de 20 officiers et 223 autres grades représentant 12 régiments de l’armée, doit partir le 20 avril pour le Mali. Les membres du CCC sri-lankais déjà en service au Mali devraient rentrer chez eux incessamment. Une cérémonie militaire a eu lieu jeudi à Kukuleganga au Sri Lanka pour marquer le départ des nouveaux casques bleus.

Ces 20 officiers et 223 autres grades à destination du Mali ont présenté un salut militaire officiel au chef d’Etat-major de la défense et commandant de l’armée, le général Shavendra Silva, à l’Institut de formation aux opérations de soutien de la paix du Sri Lanka (IPSOTSL) à Kukuleganga. Le premier groupe de 212 soldats de la paix partira le 20 avril et le reste du personnel devrait bientôt partir. De même, 240 membres des troupes du CCC (Phase II) déjà en service au Mali rentreront chez eux en deux phases.

Le terrain que ces soldats s’apprêtent à fouler est très actif en matière d’attaques terroristes et d’insurgés de toutes sortes. Le Mali est en proie à ces violences depuis plusieurs années et même les 13 mille hommes de la Minusma, les 5000 français, les autres forces étrangères et les forces alliées du G5 Sahel n’ont pas réussi à endiguer le mal qui a pris une toute autre ampleur cette année.