Liverpool – Real: “La remontada contre le Barça ? On ne peut pas comparer avec le Real Madrid”, Robertson

Liverpool reçoit le Real Madrid ce mercredi 14 avril 2021, dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. En conférence de presse d’avant match, le défenseur des Reds, Andrew Robertson, a donné son avis sur une possible remontada.

Défait sur le score de 3-1 par le Real Madrid lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions, Liverpool reçoit le Real ce mercredi, dans l’espoir de créer un nouvel exploit.

En conférence de presse d’avant match, le défenseur latéral de Liverpool s’est exprimé sur ce match retour décisif face au Real. Le latéral gauche des Reds s’est d’abord montré très déçu par le score du match aller.

« Nous avons été déçus après le match aller. La seule chose positive a été le but que nous avons marqué. Nous sommes encore en vie dans la compétition et on va devoir s’appuyer sur ça pour revenir. Je pense que si on fait un bon match, on aura une chance de réussir. », a d’abord déclaré Robertson.

Le latéral anglais s’est ensuite exprimé sur une possible nouvelle remontada des Reds après celle obtenue face au Barça en 2029. Robertson estime que ces deux matchs ne sont pas comparables.

« Celle contre le Barça a été incroyable et sans Anfield, cela n’aurait pas été possible. Le bruit dans les tribunes était incroyable cette soirée-là, mais nous sommes confrontés à l’équipe la plus expérimentée en Europe. Le Real est incroyable, on ne peut pas comparer avec le Barça, mais nous pensons que nous pouvons gagner. », a continué le joueur des Reds.

Même si Andrew Robertson reconnaît la force des Merengues, il ne renonce pas pour autant à la victoire, et affirme que son équipe fera l’impensable pour décrocher la qualification.

« On joue contre une équipe légendaire, contre un géant du football, mais on va voir… On va tout essayer jusqu’à la dernière minute. C’est clair que nous avons besoin de faire un match parfait, mais on va essayer. Le Real est une grande équipe, mais nous aussi et on connaît notre potentiel. », a terminé l’anglais.