L’Île de Malte paiera jusqu’à 200 euros aux touristes étrangers qui visiteront le pays

Les autorités maltaises ont entrepris de payer les premiers touristes étrangers chacun, s’ils restent au moins trois jours sur l’île méditerranéenne cet été.

Avec la pandémie du Coronavirus, l’industrie du tourisme a considérablement chuté dans le monde entier. Certains pays comme Malte qui ne vivent que de cette activité, ont du mal à se relancer. Pour tenter de remettre à flot son industrie touristique, Malte a donc décidé d’offrir aux visiteurs étrangers un cadeau pouvant aller jusqu’à 200 euros (238,10 $) chacun, à condition que leur séjour dure au moins trois jours dans le pays.

Vendredi, le ministre du Tourisme, Clayton Bartolo, a annoncé le programme, affirmant que la plupart des restrictions COVID devant être levées d’ici le 1er juin, les touristes réservant des vacances d’été directement via les hôtels locaux recevraient le document. Bartolo a déclaré que les touristes réservant un hébergement dans un hôtel cinq étoiles recevront 100 euros de l’Office du tourisme de Malte, qui seront égalés par l’hôtel pour un total de 200 euros.

Dans le même ordre d’idées, ceux qui optent pour un hôtel quatre étoiles recevront un total de 150 euros et ceux qui réservent un hôtel trois étoiles recevront 100 euros. «Le programme vise à mettre les hôtels de Malte dans une position très compétitive alors que le tourisme international redémarre», a déclaré Bartolo. Le plan devrait bénéficier à quelque 35 000 visiteurs.

Les données du World Travel and Tourism Council montrent que l’industrie du tourisme représente directement et indirectement plus de 27% de l’économie maltaise, mais le secteur a été assombri par la pandémie COVID-19.