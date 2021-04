Ligue des champions: Marco Verratti forfait pour le choc Bayern-PSG

Le PSG a annoncé, vendredi, que son milieu de terrain Marco Verratti a été testé positif au Coronavirus. Le joueur italien va manquer le quart de finale de la Ligue des champions contre le Bayern, mercredi prochain.

Mauvaise nouvelle pour le PSG. Le club parisien sera privé de son milieu de terrain Marco Verratti pour le match contre le Bayern Munich, mercredi prochain en quart de finale aller de la Ligue des champions. Le joueur italien, de retour de sélection, a été testé positif au coronavirus.

« Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Marco Verratti est confirmé positif. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié », peut-on lire dans un bref communiqué médical publié par le PSG. La phase d’isolement minimale dans pareil cas étant de sept jours, soit jusqu’au 9 avril quand le premier acte en Bavière est programmé le 7 avril.

Touché à la cuisse avec l’Italie, Verratti n’a pas participé à la séance d’entrainement collectif du vendredi et est d’ores et déjà forfait pour la réception de Lille ce samedi en championnat. «A la suite du dernier test PCR, j’ai été testé positif à la Covid-19. Malgré les restrictions sanitaires respectées, avec notre travail et la trêve internationale c’est difficile d’être sûr d’y échapper. J’espère vite retrouver le terrain» a écrit le milieu parisien dans un message posté sur sa story Instagram, forcément déçu.