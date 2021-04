Ligue des champions : le Real Madrid écrase Liverpool et prend une option sur les demi-finales

Le Real Madrid a pris ce mardi 6 avril 2021 une énorme option sur les demi-finales de la Ligue des champions en dominant Liverpool (3-1) en quart de finale aller.

Le Real Madrid n’est pas encore qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, mais c’est tout comme. Sérieux et appliqués, les joueurs madrilènes se sont largement imposés ce mardi soir contre Liverpool (3-1) en quart de finale aller, et filent droit vers le tour suivant. Vinicius Jr (27è, 65è) et Marco Asensio (36è) sont les auteurs de cette victoire des Merengues.

Les Espagnols devront toutefois confirmer ce succès la semaine prochaine à Londres dans le mythique stade d’Anfield pour valider leur billet pour les demies, stade de la compétition qu’ils ont toujours atteint depuis la saison 2017-2018. Un nul ou une défaite par un but d’écart suffirait pour qualifier le club espagnol.