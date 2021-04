Ligue des Champions: le onze-type de la semaine dévoilé (photo)

L’UEFA a dévoilé ce jeudi 8 avril 2021, le onze-type de la semaine en Ligue des Champions, au lendemain de la fin des matches aller des quarts de finale.

Les quarts de finale aller de la Ligue des Champions nous ont offert cette semaine, un spectacle formidable avec des performances collectives et individuelles hors du commun. Mais certains joueurs sont sortis du lot avec des prestations géniales qui leur ont valu d’être dans l’équipe de la semaine de l’UEFA.

Très solide défensivement face à Porto, Chelsea est largement représenté avec pas moins de 4 joueurs. Mendy dans les buts, accompagné par César Azpilicueta Ben Chilwell dans l’axe de la défense. Le Parisien Marquinhos complétera la défense à 3 de l’équipe de la semaine. Mason Mount est, quant à lui, retenu en milieu de terrain.

Les joueurs du Real Madrid, Vinicius Jr et Marco Asensio, forment le reste du milieu avec deux joueurs de City, Kevin De Bruyne et Phil Foden. L’attaque de ce onze-type est composée des deux stars du PSG, Kylian Mbappe qui a inscrit un doublé face au Bayern, et Neymar qui a délivré deux passes décisives dans le même match.

L’équipe de la semaine en UEFA Champions League