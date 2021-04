Ligue des champions: le groupe du Real Madrid face à Liverpool

Zinedine Zidane a convoqué un groupe de 21 joueurs pour le quart de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, prévu ce mercredi à Anfield.

Le Real Madrid affronte Liverpool ce mercredi à Anfield en quart de finale retour de la Ligue des champions. Victorieux 3-1 à l’aller, les Madrilènes n’ont besoin que d’un nul pour atteindre les demi-finales. Pour l’occasion, Zidane a convoqué un groupe de 21 joueurs. Blessé le weekend dernier face au Barça, Lucas Vazquez est forfait pour cette rencontre.

Le groupe du Real Madrid face à Liverpool:

Gardiens de but: Courtois, Lunin et Altube.

Défenseurs: E. Militão, Nacho, Marcelo, Odriozola, F. Mendy et Chust.

Milieux de terrain: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Isco, Marvin et Arribas.

Attaquants: Benzema, Asensio, Vini Jr., Mariano et Rodrygo.