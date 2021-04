Liga: Real Madrid – Barcelone, les enjeux du clasico

Le Real Madrid reçoit le Barça ce samedi 10 avril 2021, dans le cadre de la 30e journée de Liga. Un choc entre les deux plus grands rivaux du championnat espagnol, qui est capital dans la course au titre pour les deux géants.

La 30e journée de Liga va nous offrir le match le plus attendu par les fans de football, le clasico. Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone pour un match qui s’annonce décisif pour le titre. Le temps d’une soirée, la planète football s’arrêtera de tourner pendant un peu plus d’une heure et demie.

En plus du spectacle et des frissons tant attendus, ce choc entre les deux géants espagnols est capital dans la course au titre. Un succès permettrait aux Barcelonais, actuellement 2es à une unité de l’Atletico Madrid, de compter cinq points d’avance sur les Madrilènes qui, eux, peuvent repasser devant leurs adversaires en cas de victoire, à huit journées de la fin.

Un match crucial mais sur lequel les deux entraîneurs portent un regard différent. Pour Ronald Koeman, ce match motivera le vainqueur à aller jusqu’au bout. «Celui qui gagnera, aura le moral gonflé à bloc pour continuer» , a estimé l’entraîneur du Barça.

Mais pour son homologue madrilène, Zinedine Zidane, même une défaite du Real ne les écarterait pas du titre. «Non, je ne pense pas qu’on perdra le titre en cas de défaite et je n’y pense pas», a écarté le coach madrilène qui devra se passer de son roc défensif, Sergio Ramos, mais aussi d’Eden Hazard pour ce choc.

Le dernier clasico de Messi?

La principale attraction de la soirée sera évidemment le sextuple ballon d’or, Lionel Messi. En fin de contrat en juin, l’attaquant barcelonais n’a toujours pas prolongé et pourrait partir libre à l’issue de la saison. «J’espère que ça ne sera pas son dernier Clasico et qu’il va rester à Barcelone. Il est bien ici et c’est bien aussi pour la Liga, on sait quel joueur il est», a déclaré Zidane en conférence de presse.

Même si la presse catalane est de plus en plus convaincue de la prolongation de la Pulga depuis l’élection de Laporta, le nouveau président du Barça, l’Argentin n’a toujours pas donné d’indication sur son avenir, et ce clasico pourrait être son dernier.

Une éternité pour Messi sans un but dans le clasico

Avec 26 buts en 44 confrontations, Messi est le meilleur buteur des Clasicos, devant Alfredo Di Stefano et Cristiano Ronaldo (18 buts). Mais la Pulga n’a plus marqué un seul but dans le clasico depuis bientôt 3 ans, une anomalie pour l’Argentin. Son dernier but contre les Madrilènes remonte au 6 mai 2018, soit six Clasicos, toutes compétitions confondues, sans marquer.

Dernier Clasico ou pas, la Pulga cherchera à mettre fin à cette disette sur la pelouse du Santiago Bernabeu. L’Argentin se sait très attendu par son équipe. «J’espère qu’il sera décisif demain, parce qu’on a besoin du meilleur Messi, on a besoin du meilleur Barça pour gagner. Il faudra tout faire parfaitement bien, l’attaque, les mouvements, notre jeu de passes, et pour cela, on a besoin de Leo», a déclaré Koeman en conférence de presse.