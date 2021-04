Liga: Real-Barça, les compos officielles du clasico

Le Real Madrid accueille ce samedi 10 avril 2021, le FC Barcelone dans le cadre du choc de la 30e journée de Liga. Découvrez les compositions officielles des deux entraîneurs.

Le match le plus attendu de la planète foot se joue ce samedi, le Real accueille le Barça pour un choc décisif dans la course au titre. Les deux clubs sont motivés pour décrocher la victoire et mettre la pression sur le leader du championnat, l’Atlético Madrid.

Pour ce Clasico, Zinedine Zidane est privé de Carvajal et Sergio Ramos, blessés, tandis que Varane a été testé positif au Covid-19. Le coach français a choisi un 4-4-2 avec la présence de Valverde au coup d’envoi plutôt qu’Asensio.

De son côté, Ronald Koeman doit toujours faire sans Neto, Coutinho et Fati, tous à l’infirmerie. A noter que le Français Griezmann qui a été papa pour la troisième fois cette semaine, est bien titulaire pour ce choc.

Voici la composition officielle des deux équipes:

Real Madrid: Courtois – Vazquez, Militao, Nacho, Mendy – Valverde, Casemiro, Kroos – Modric – Benzema (c), Vinicius.

Barcelone: Ter Stegen – Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba – De Jong, Busquets, Pedri – Griezmann, Messi (c), Dembélé.