Liga: l’incroyable boulette d’un arbitre (vidéo)

Lors du match de Liga entre Séville et Grenade ce dimanche 26 avril 2021, l’arbitre de la rencontre, Ricardo de Burgos Bengoetxea, a sifflé la fin du match trop tôt et a dû rappeler les joueurs sur le terrain.

Scène improbable en Liga ce dimanche. Alors que Séville a obtenu difficilement la victoire face à Grenade, c’est une boulette de l’arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea qui a retenu l’attention de tout le monde. Après avoir accordé 4 minutes de temps additionnel lors de la 2e mi-temps, l’arbitre espagnol a sifflé la fin de la rencontre, 3 minutes après la fin du temps réglementaire.

Une boulette qui a provoqué la colère des joueurs de Grenade. L’officiel s’est alors rendu compte de l’erreur de l’arbitre, et alors que certains Sévillans avaient enlevé leur maillot et protège-tibias, les 22 acteurs ont été rappelés sur le terrain pour disputer la minute restante. Une situation qui paraît absurde mais qui n’a heureusement eu aucune influence sur le score final.

The referee in Seville blew the final whistle on the 93rd minute but then realised there was one minute left to play after initially putting four minutes of added time. 😅



Sevilla went back out to ensure a 2-1 win over Granada!#beINLiga pic.twitter.com/M0EOjadJyF