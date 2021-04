« L’homme le plus recherché du Tchad », l’opposant Yaya Dillo, de retour à N’Djamena

Opposant et candidat déclaré à la présidentielle tchadienne du 11 avril, Yaya Diallo Djerou était en fuite depuis la tentative d’arrestation, dont il a fait l’objet les 27 et 28 février à son domicile de N’Djamena. Ce mardi 27 avril 2021, « Tchad One » nous annonce Yaya Dillo de retour à N’Djamena.

L’opposant Yaya Dillo Djerou, dont la maison a fait l’objet d’un assaut par une unité de la garde présidentielle le 27 février dernier à N’Djamena, vivait toujours caché. L’homme qui avait perdu sa mère et son fils durant une tentative d’arrestation, ne s’est pas affiché depuis la mort du Maréchal-Président Idriss Déby Itno.

Ce mardi 27 avril, le médias tchadien « Tchad One » nous annonce son retour à N’Djamena. « Yaya Dillo de retour à N’Djamena, à l’aise et sans crainte, partage de moment de joie et réflexions avec sa famille politique. », peut-on lire sur la page Facebook du média. L’opposant qui s’est affiché très serein, ne s’est pas encore prononcé sur sa position sur la situation politique actuelle du pays.

L’opposant Yaya Diallo Djerou, ancien chef rebelle tchadien, au milieu en boubou

Yaya Dillo Djerou a été exfiltré lundi 1er mars de son domicile du 5ème arrondissement de N’Djamena par des proches, ont confirmé les autorités tchadiennes. Selon les autorités tchadiennes, au moins deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées dans cette opération de police à la suite d’échanges de tirs.

Le 26 février, Yaya Dillo Djerou avait déposé son dossier de candidature pour la présidentielle du 11 avril dernier, lors de laquelle le président Idriss Déby Itno briguera un sixième mandat. Ancien ministre des Mines et de l’Énergie et ex-conseiller à la présidence de la République, Yaya Dillo Djerou était sous le coup de deux mandats d’arrêt à la suite d’une plainte déposée en mai 2020 par la première dame, Hinda Déby Itno, et sa fondation Grand Cœur pour diffamation et injures. L’opposant avait dénoncé sur les réseaux sociaux une convention signée entre Grand Cœur et le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus.