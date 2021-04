«Le prince Philip, qui a vécu une vie exemplaire», Emmanuel Macron

Le prince Philip du Royaume-Uni a été annoncé mort vendredi. L’information a été rendue publique par le palais de Buckingham dans la matinée de ce vendredi 9 avril 2021. Les hommages sont venus de partout et le président français a également salué la « vie exemplaire » du disparu.

« Je souhaite exprimer mes sincères condoléances à Sa Majesté la reine Elizabeth, à la famille royale et au peuple britannique à la mort de Son Altesse Royale le prince Philip, qui a vécu une vie exemplaire, définie par la bravoure, le sens du devoir et l’engagement envers les jeunes et l’environnement », a indiqué Emmanuel Macron dans un message d’hommage à l’époux de la reine d’Angleterre.

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a été parmi les premiers à saluer la mémoire de l’illustre disparu. Johnson a déclaré dans un discours devant le 10 Downing Street: «Dans tous les cas, le prince Philip a vécu une vie extraordinaire – en tant que héros de la marine pendant la Seconde Guerre mondiale, en tant qu’homme qui a inspiré d’innombrables jeunes à travers le prix du duc d’Édimbourg, et surtout, en tant que fidèle épouse de Sa Majesté la Reine. Nous remercions, en tant que nation et royaume, la vie et l’œuvre extraordinaires du prince Philip, duc d’Édimbourg ».