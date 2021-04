Le légendaire rappeur américain, DMX, est mort

DMX est mort, vient d’annoncer sa famille dans un communiqué. Le rappeur était hospitalisé depuis le 2 avril, suite à un arrêt cardiaque chez lui à White Plains, dans l’État de New York. Il avait seulement 50 ans.

Le rappeur DMX, figure du hip-hop des années 2000, est mort à l’âge de 50 ans, comme l’annonce sa famille ce vendredi dans un communiqué. Il avait été hospitalisé le 2 avril à l’hôpital de White Plains, banlieue new-yorkaise où il résidait, à la suite d’une crise cardiaque.

DMX has died at age 50, his family says.



"We are deeply saddened to announce today that our loved one, DMX, birth name of Earl Simmons, passed away at 50-years-old at White Plains Hospital with his family by his side after being placed on life support for the past few days." pic.twitter.com/xMJvD9PSVy