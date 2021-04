Le Danemark annonce l’envoi d’une centaine de forces spéciales au Mali

Le Danemark compte envoyer une centaine de soldats au Mali début 2022, pour renforcer l’unité des forces spéciales européennes «Takuba» pilotée par la France, a annoncé jeudi 8 avril le gouvernement danois.

Une aide qui vient à point nommé pour la France et le Mali qui souhaitent de renforts dans la lutte contre le terrorisme. Le Danemark espère envoyer une centaine de soldats au Mali pour renforcer l’unité des forces spéciales européennes « Takuba », pilotée par la France.

« La menace terroriste de l’organisation État islamique et d’Al-Qaïda reste importante. Ils veulent créer un oasis en Afrique de l’Ouest pour leur régime extrémiste de violence et de mort (…). Cela ne doit pas arriver », ont affirmé les ministres danois des Affaires étrangères et de la Défense dans un communiqué commun. « C’est pour cela que le Danemark renforce à présent sa participation avec des forces spéciales« , a souligné le chef de la diplomatie, Jeppe Kofod.

Le pays prévoit également envoyer un avion de transport militaire qui contribuera lui à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), pilotée par l’ONU. Aguerrie par sa participation à la plupart des interventions militaires occidentales depuis 20 ans (Afghanistan, Irak, Libye…), l’armée danoise avait déjà envoyé ces dernières années des renforts au Mali, pour certains au sein de la Minusma et pour d’autres au sein de la force française Barkhane, dont des hélicoptères EH101 Merlin qui ont quitté le théâtre en décembre dernier, rapporte OuestFrance.