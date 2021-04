LdC: un arbitre demande un autographe à Erling Håland (vidéo)

Avant la rencontre de quart de finale aller de la Ligue des Champions ce mardi 6 avril 2021 entre City et Dortmund, l’un des arbitres assistants a approché Erling Haland, sur le chemin des vestiaires, pour lui demander des autographes.

Nouveau phénomène du football mondial, l’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Håland (20 ans, 7 matchs et 10 buts en LdC cette saison), a des fans partout, même au sein du corps arbitral.

En effet, avant le choc face à Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions, Halland a été approché par un arbitre assistant pour lui demander de signer ses cartons rouges et jaunes.

Une requête qui a fait grincer des dents en Angleterre, vu le match particulier qui allait se disputer.

A referee’s assistant should not be asking a player for autographs after a match in the tunnel as happened with Haaland.

UEFA won’t want to see this surely pic.twitter.com/nA94n3k27W