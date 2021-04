LdC: les onze entrants de Manchester City vs Dortmund

Pep Guardiola et Edin Terzić ont dévoilé leurs compostions officielles pour le match entre Manchester City et le Borussia Dortmund ce mardi (19h GMT) en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Le Borussia Dortmund et Manchester City s’affrontent ce mardi en quart de finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre qui s’annonce passionnante entre deux équipes très joueuses. D’un côté, les Cityzens et leur jeu très léché basé sur la possession. Et de l’autre, les BVB menés par le cyborg norvégien, Erling Haaland, et le milieu de terrain anglais, Jadon Sancho.

Voici les compos officielles des deux équipes:

Manchester City : Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Foden, Mahrez, De Bruyne (C)

Borussia Dortmund : Hitz, Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro, Can, Dahoud, Bellingham, Reus, Knauff, Haaland