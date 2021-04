LdC – CAF: Al Ahly, TP Mazembe, le programme de ce vendredi 9 avril

La dernière journée des phases de groupe de la Ligue des champions de la CAF s’ouvre ce vendredi avec quatre rencontres au programme.

Déjà qualifié et assuré de terminer premier du groupe A, Simba SC affronte Al Ahly cet après-midi en Egypte. Les Tanzaniens, impressionnants depuis le début de la compétition, vont tenter de clôturer cette phase de groupe en beauté face aux Cairotes, également qualifiés pour les quarts de finale.

L’autre rencontre de ce groupe opposera l’AS Vita Club à Al Merreikh. Avec seulement deux points au compteur, les Soudanais vont tenter de battre les Congolais pour sortir de cette compétition sur une bonne note.

Choc au sommet dans le groupe B entre CR Bélouizdad et Al Hilal qui vont disputer à distance leur place en quart de finale. Les Algériens se rendront chez les Sud-africains de Mamelodi Sundowns, déjà qualifiés, tandis que les Soudanais vont tenter de faire un bon résultat face au TP Mazembe, déjà éliminé du tournoi.

Les deux derniers qualifiés pour les quarts seront connus samedi avec le choc entre Horoya et les Kaizer Chiefs et le duel à distance entre le MC Alger et le Zamalek.

Le programme de la dernière journée des phases de groupe

Le classement groupe par groupe