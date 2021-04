LdC: Bayern-PSG, le bilan historique de leurs confrontations

Ce mercredi 7 avril 2021, le Bayern Munich reçoit le PSG dans le cadre de la manche aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les deux équipes se sont souvent croisées dans la compétition. Un résumé du bilan historique de leurs confrontations.

La rencontre des quarts de finale de ce mercredi entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich est presque un classique. En effet, les deux clubs se sont souvent croisés dans la compétition pour un bilan plutôt à la faveur des Parisiens.

La dernière confrontation entre les deux géants européens remonte à l’année passée en finale de la C1, un match remporté par les Bavarois sur le score de 1 – 0. Néanmoins, historiquement, c’est le PSG qui s’en sort le mieux dans ces confrontations. En effet, en plus de cette finale, les deux formations ont déjà croisé le fer à 8 reprises en phase de poules, pour un bilan de 5 victoires pour le PSG, et 4 pour le Bayern.

Un bilan qui promet du spectacle pour le match de ce soir, même si les deux équipes auront des absences de marques. En effet, l’attaquant vedette bavarois, Robert Lewandowski, est blessé et indisponible pour ce match. En outre, Serge Gnabry aussi sera absent après avoir été testé positif au coronavirus.

Côté parisien, les absences notables sont celles du milieu italien, Marco Verratti, blessé et atteint du Covid-19, et de Mauro Icardi, l’attaquant argentin, blessé et ne faisant pas partie du groupe pour ce déplacement.

Le bilan des confrontations entre le PSG et le Bayern

14 septembre 1994 / PSG 2-0 Bayern

23 novembre 1994 / Bayern 0-1 PSG

22 octobre 1997 / Bayern 5-1 PSG

5 novembre 1997 / PSG 3-1 Bayern

26 septembre 2000 / PSG 1-0 Bayern

18 octobre 2000 / Bayern 2-0 PSG

27 septembre 2017 / PSG 3-0 Bayern

5 décembre 2017 / Bayern 3-1 PSG

23 août 2020 / PSG 0-1 Bayern