LdC: Bayern Munich – PSG, les compos probables

Le Bayern Munich accueille le PSG ce mercredi 7 avril 2021 à l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Un aperçu sur la compo probable des deux équipes.

Les quarts de finale aller de Ligue des champions de cette édition nous proposent un autre remake d’une finale. Le Bayern et le PSG s’étaient affrontés l’an passé en finale pour une victoire 1 – 0 des Bavarois. Les Parisiens vont se déplacer en Allemagne dans l’espoir d’amorcer leur revanche.

Pour ce match, Hansi Flick va devoir se passer de nombreux joueurs et pas des moindres. En effet, l’attaquant vedette des munichois, Robert Lewandowski, est forfait pour de cause de blessures. A son absence, s’ajoute le forfait de Serge Gnabry, atteint du Covid-19.

De son côté, Mauricio Pochettino, l’entraîneur du PSG aussi, va devoir faire face à de nombreux absents. Ainsi, Marco Verratti (blessure + Covid-19) et Leandro Paredes (suspension), Alessandro Florenzi (Covid-19) et Layvin Kurzawa (blessure au mollet), et l’attaquant Mauro Icardi (blessure à la cuisse) sont tous indisponibles.

Voici la compo probable des deux équipes:

Bayern Munich : Neuer – Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez – Kimmich, Goretzka – Sané, Müller, Coman – Choupo-Moting.

PSG : Navas – Dagba ou Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Herrera, Danilo, Gueye – Kean, Neymar, Mbappé.

