La culture légale de cannabis : quels pays africains se laissent tenter ?

Le cannabis est un marché de plus en plus attrayant, et les nations africaines ne comptent pas le laisser de côté dans les prochaines années. Avec la vague de légalisation qui agite le continent, le cannabis pourrait devenir le nouvel eldorado financier pour bien des pays. Retour sur ceux qui ont déjà franchi le pas, et ceux qui s’apprêtent à le faire.

Les pionniers africains

Si près de 8% de la population africaine consomme du cannabis, le marché à l’exportation représente plus du double. Cela, doublé par l’assouplissement de la législation sur le cannabis dans certains pays européens, a incité plusieurs pays d’Afrique à dynamiser le secteur du cannabis à l’échelle nationale. Par exemple, l’Afrique du Sud a été le premier pays à légaliser le cannabis sur son territoire et à fournir des subventions pour engager la production et la vente de cannabis. Même chose avec le Maroc, qui a déjà mis en place des zones de vente autour de la Méditerranée.

De son côté, le Lesotho avait été le premier à légaliser le cannabis en 2008, mais seulement pour un usage médical. Sa production n’a pas décollé depuis et reste très marginale. Cependant, l’ouverture du marché sur le cannabis thérapeutique relance les possibilités dans ce pays, ainsi qu’au Ghana et au Zimbabwe, qui ont déjà légalisé le cannabis.

Un vent de légalisation

Ce n’est pas que sur l’Afrique que souffle ce vent de la légalisation, mais aussi en Amérique du Nord ou en Europe. Cette tendance à la légalisation est portée par les récentes découvertes sur certains cannabinoïdes, qui seraient bénéfiques pour la santé. Ainsi, cela représente un marché intéressant pour des pays comme le Bénin ou l’Éthiopie, où les terres sont parfaites pour des cultures de cannabis.

Des négociations sont en cours dans certains pays d’Afrique comme la Sierra Leone, où certains représentants souhaitent comprendre les atouts de l’huile de chanvre avant de se lancer dans une production légale. Dans tous les cas, ce marché est en pleine expansion et l’Afrique aurait tort de ne pas prendre le train en marche.

Les nations africaines en espoir

Si le Nigera, le Malawi ou le Mozambique font désormais figure de leader en matière de production et d’exportation de cannabis, d’autres pays pourraient bien suivre leur exemple, afin de profiter de ce marché attrayant. En effet, le cannabis ne permet pas seulement de cultiver la plante à fumer ou à utiliser pour des produits dérivés, c’est aussi une plante aux multiples ressources qui peut s’utiliser pour ses fibres, afin de créer des filets de pêche ou des vêtements.

À horizon 2023, l’Afrique représente un marché de plus de 7 milliards de dollars : autant dire que cela permettrait de doper l’économie nationale de certains pays encore en hésitation, comme le Kenya. La Tunisie et l’Égypte pourraient également se lancer dans l’aventure, mais la concurrence reste rude : l’important sera de mettre la main sur des marchés cannabiques de niche pour se distinguer et générer des revenus importants.