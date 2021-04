La couronne de Miss Sri Lanka 2021 retirée de force par la précédente lauréate (Vidéo)

Quelques secondes après avoir été élue Miss Sri Lanka dimanche 4 avril, Pushpika De Silva s’est vu retirer violemment sa couronne par la précédente gagnante, pour infraction au règlement. Il s’agissait en fait d’une erreur, la lauréate a récupéré son titre après avoir été soignée à l’hôpital en raison de ses blessures au crâne.

Le Sri Lanka a élu Pushpika De Silva comme sa nouvelle Miss, dimanche 4 avril. Mais sa joie a cependant été de courte durée : quelques secondes après le sacre, la précédente lauréate a annoncé aux téléspectateurs qu’elle était contrainte d’annuler sa victoire.

Mais Caroline Jurie, 28 ans, qui a remporté la couronne en 2019 et qui a ensuite remporté le titre de Miss World, lui a arraché la couronne de la tête lors d’une étrange intervention sur scène. Dans ces images étonnantes, Miss World est vue avec un microphone à la main alors qu’elle dit au public: « Il existe une règle qui empêche les femmes qui ont déjà été mariées et sont divorcées… Alors je prends des mesures pour que la couronne passe à la deuxième place. »

Elle se dirige ensuite vers la gagnante qui porte déjà sa couronne, son écharpe et un bouquet de fleurs à la main pour lui enlever. Pushpika De Silva, qui dit être séparée mais pas divorcée, a publié sur sa page Facebook officielle, peu de temps après, pour contester les actions de Caroline Jurie. « Vivre séparément et être divorcée sont deux choses complètement distinctes », a-t-elle écrit.

Elle a également affirmé qu’elle était allée à l’hôpital pour être soignée pour des blessures à la tête après l’incident et avait déclaré qu’elle intenterait une action en justice pour la manière « déraisonnable et insultante » dont elle avait été traitée. Mme De Silva a poursuivi: « Je suis toujours une femme non divorcée. Une vraie reine n’est pas une femme qui arrache la couronne d’une autre femme, mais une femme qui pose secrètement la couronne d’une autre femme! »

Le prix a depuis été rendu à Pushpika De Silva, les organisateurs de l’événement ayant confirmé officiellement qu’elle n’était pas divorcée. Chandimal Jayasinghe, directeur national de Mme Sri Lanka World, a déclaré à la BBC: « Nous sommes déçus. C’était une honte de la façon dont Caroline Jurie s’est comportée sur scène et l’organisation Miss World a déjà ouvert une enquête à ce sujet ».