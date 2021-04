JO Tokyo 2020: l’Egypte et la Côte d’Ivoire héritent de gros morceaux, le tirage au sort complet

La FIFA a procédé ce mercredi au tirage au sort des poules pour l’épreuve de football des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (21 juillet-7 août 2021). Et les représentants africains sont tombés sur des groupes relevés.

Les équipes qualifiées pour l’épreuve de football des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont désormais fixés sur leur sort. Le comité d’organisation des JO a dévoilé ce mercredi le tirage au sort des phases de groupe. Un tirage qui a accouché de belles affiches.

Logée dans le groupe A, l’Afrique du Sud a hérité de la France, du Mexique et du Japon, pays organisateur. Un groupe ouvert à priori pour les Bafana-Bafana, même si les Français sont d’un cran au-dessus. Les deux autres représentants de l’Afrique pour cette compétition, sont, eux, tombés sur des os.

Brillamment qualifié pour cette phase finale, l’Egypte a hérité du très relevé groupe C, où figurent l’Espagne, l’Argentine et l’Australie. Si les Australiens sont à la portée des Pharaons, ces derniers vont devoir se surpasser face aux Argentins et aux Espagnols pour valider leur ticket pour le tour suivant.

De son côté, la Côte d’Ivoire cohabite avec le Brésil, l’Allemagne et l’Arabie Saoudite dans le groupe D. En quête de leur premier titre dans cette compétition, les Ivoiriens rêvent d’atteindre au moins les quarts de finales. Pour rappel, la 25ème édition des J.O, prévue dans la capitale japonaise, aura lieu l’été prochain, du 23 juillet au 8 août 2021.

Le tirage au sort complet

GROUPE A

🇯🇵 Japon

🇿🇦 Af. du Sud

🇲🇽 Mexique

🇫🇷 FRANCE

GROUPE B

🇳🇿 N-Zélande

🇰🇷 Corée

🇭🇳 Honduras

🇷🇴 Roumanie

GROUPE C

🇪🇬 Égypte

🇪🇸 Espagne

🇦🇷 Argentine

🇦🇺 Australie

GROUPE D

🇧🇷 Brésil

🇩🇪 Allemagne

🇨🇮 Côte d’Ivoire

🇸🇦 Ar. Saoudite