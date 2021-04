« Je ne trouve pas responsable d’inviter les pauvres populations à marcher, à se soulever » Daagbo

Après son appel invitant ses fidèles à sortir massivement exprimer leur vote le dimanche 11 Avril 2021, Parfaite dit Daagbo a accordé un entretien à un média de la place pour se prononcer sur le processus électoral en cours.

Le contexte politique tendu n’a pas laissé indifférent celle qui s’est autoproclamée dieu. L’autorité suprême de la sainte église de Jésus Christ mission de Banamè semble être préoccupée de l’atmosphère surchauffé qui caractérise cette période électorale.

« Le Dimanche 11 Avril 2021, les Béninois sont appelés aux urnes. Mais la situation est un peu tendue dans le pays. Nous apprenons beaucoup de choses de part et d’autre. Il y a ceux qui ne sont pas avec le pouvoir qui invitent le peuple à marcher… » a confié Parfaite de Banamè.

Pour elle, tout le monde ne peut être avec le pouvoir forcément. Il faut accepter le fait que ceux qui se disent opposant ou ceux qui ne sont pas avec le pouvoir puissent réagir; fit-elle savoir.

Selon elle, tout le monde a le droit de dire ce qu’il n’aime pas ; ce qui ne lui plait pas parce que nous sommes en démocratie. « Mais dans le même temps, poursuit-elle, ça fait peur aux gens. Les Béninois ont peur! Tout le monde a peur parce qu’il y a trop de menaces ! ».

« Par exemple dans l’affaire Reckya Madougou, nous entendons parler de terrorisme, nous entendons parler de beaucoup de menaces. Les gens ont distillé dans l’opinion publique que le 6 avril 2021 beaucoup de choses vont se passer. Et tout le monde est inquiet. C’est tout à fait normal. Mais ce que nous devons retenir dans tout ça est que nous sommes dans un pays de droit » indique Daagbo de banamè.

Face à toutes ces menaces, Parfaite de banamè affirme que le chef de l’Etat qui est garant de la sécurité de tous saura prendre ses responsabilités.

Pour Daagbo, beaucoup de choses révoltent les gens notamment le fait que certains soient en exil. « Mais tout le monde n’est pas en exil ! Tout le monde n’est pas en prison ! La preuve, il y a des gens qui sont encore dans le pays. Nous sommes dans le pays. Si quelqu’un ne se reproche rien du tout, si les consciences sont tranquilles, je crois que nous serons tous ici« a-t-elle fait savoir.

Pour les appel à manifestation, l’autorité suprême de l’église de jésus christ de Banamè estime qu’il n’est pas responsables de la part de certains acteurs politiques de mettre les populations dans la rue.

« Je ne trouve pas ça responsable de leur part et je ne trouve pas ça honnête non plus ! Parce qu’ils invitent les pauvres populations qui ne comprennent rien du tout à marcher, à se soulever. « « martèle-t-elle.