Italie: une « prime bébé » de 250 € par mois et par enfant pour relancer la natalité

L’Italie va mettre en place une prime par enfant à partir du mois de juillet. Toucher une prime de 250€ par mois, en plus de son salaire et pendant 21 ans. En échange, le gouvernement ne demande qu’une chose : faites des enfants !

La surmortalité engendrée par l’épidémie de Covid-19 a eu pour effet de remettre au centre des débats, la dénatalité persistante en Italie. Avec 404 000 naissances et 746 000 décès en 2020, le pays est confronté à une baisse de sa natalité, accentuée par la crise du Covid-19. Une situation problématique, car les jeunes et les actifs sont de moins en moins nombreux.

Dans ces circonstances, le Sénat italien a voté mardi 30 mars une loi pour relancer la natalité dans le pays. Celle-ci prévoit notamment qu’à partir du 1er juillet, une allocation mensuelle de 250 € par enfant va être versée aux parents, à partir du septième mois de grossesse et jusqu’aux 21 ans de l’enfant. Cette prime viendra en partie se substituer à certaines autres aides, et pourra être modulée, selon les revenus des parents. La loi a été approuvée en très grande majorité au Sénat puisque 227 sénateurs ont voté favorablement, pour seulement quatre votes contre et deux abstentions.

Oggi abbiamo vissuto un momento storico per il nostro Paese. L'assegno unico e universale è stato approvato all'unanimità al Senato, come anche prima alla Camera. È il segno di una politica che sa unirsi per il bene comune. #FamilyAct https://t.co/7iq2NeM3ML pic.twitter.com/GsvABtZThg — Elena Bonetti (@elenabonetti) March 30, 2021

En août 2020, la population italienne est passée en-dessous des 60 millions d’habitants, un seuil qui n’avait pas été franchi depuis 2013.