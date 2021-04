Idriss Deby: « Nous allons bâtir ensemble une Afrique avec ceux qui nous ont colonisés »

Le président tchadien Idriss Deby a bouclé avec grandeur sa campagne électorale pour l’élection du 11 avril prochain, le président étant candidat à sa propre succession pour une sixième fois.

Idriss Deby a prononcé un discours pour clôturer sa campagne électorale avec des propos plutôt intrigants. Les propos de Deby, qui s’adresse à une grande foule dans la capitale Ndjamena, semblent être prononcés pour tout le continent africain. « Nous allons bâtir ensemble une Afrique comme les autres continents, une Afrique qui partage une longue histoire, une histoire commune, avec ceux qui nous ont colonisés et nous allons ouvrir cette page ensemble avec eux », a déclaré Deby.

Le discours du président tchadien intervient alors que le sentiment anti-France est de plus en plus fort dans les pays francophones d’Afrique et que les dirigeants de longue date comme lui-même, sont taxés d’être des « pantins » de l’occident. Cependant, une autre question est de savoir si en 30 ans cet idéal n’a pas pu être atteint, comment pense-t-il procéder cette fois pour le réussir ?