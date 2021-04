G5 Sahel: les armées tchadienne et malienne neutralisent plusieurs terroristes

Les soldats tchadiens et maliens ont neutralisé une dizaine de terroristes vendredi, lors d’une embuscade à environ 35 km de Boulkessi, au Mali.

Des éléments du 8ème bataillon tchadien et du bataillon malien de Boulikessi, de retour d’une mission le vendredi 16 avril 2021, sont tombés dans une embuscade à environ 35 km de Boulkessi, au Mali, a annoncé la force conjointe du G5 Sahel. « La réaction prompte et vigoureuse des soldats a permis de mettre en déroute les assaillants et de prendre l’ascendant sur l’ennemi », selon la force conjointe.

Le bilan de l’affrontement est de 12 terroristes neutralisés, 22 motos détruites et huit soldats blessés. Les embuscades sont monnaie courante dans cette région du Sahel. Le Tchad a déployé récemment 1200 soldats dans la zone des trois frontières. Mais malgré l’effectif important des forces existantes sur le terrain, les terroristes ne cessent d’accroître leurs atrocités.