France – Messe pascale sans gestes barrières: deux religieux en garde à vue

Deux religieux catholiques ont été placés en garde à vue ce jeudi et une enquête pour « mise en danger de la vie d’autrui » a été ouverte par le parquet après la diffusion d’images d’une messe célébrée sans respect des consignes sanitaires dans une église parisienne.

Un prêtre et un autre ecclésiastique ont été placés jeudi 8 avril matin en garde à vue à Paris, selon une information rapportée par des médias français qui citent le parquet. Les deux hommes sont « susceptibles d’avoir officié en l’église Saint-Eugène-Sainte-Cécile ». Ils sont entendus pour « mise en danger délibéré de la vie d’autrui, non-port du masque et rassemblement de plus de six personnes sans respect des gestes barrières », précise le Parquet. Il avait ouvert une enquête après la diffusion d’images d’une messe en rite traditionnel célébrée samedi dans cette église du 9e arrondissement de Paris, sans respect des gestes barrières ou de la distanciation sociale imposés par la crise du Covid-19.

Dans une vidéo de l’office, on voit des prêtres, sans masque et très proches les uns des autres, donner l’hostie directement dans la bouche des fidèles. Dans l’église, les croyants, pour beaucoup visiblement âgés, sont serrés les uns aux autres. Le diocèse de Paris s’était dit mardi « stupéfait devant le non-respect évident des consignes essentielles de distanciation, de port de masque ». Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a annoncé dans un communiqué « l’ouverture d’une procédure canonique à l’encontre du curé de la paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile, parce que, selon les informations portées à la connaissance du diocèse de Paris, il n’aurait pas fait respecter, au sein de son église, les mesures sanitaires en vigueur pour lutter contre la pandémie Covid-19 ».