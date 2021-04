Des hommes armés tuent plusieurs soldats dans l’Etat central de Benue au Nigéria

Au moins, une dizaine de soldats nigérians a été tuée par des hommes armés dans l’État de Benue, dans le centre du Nigéria, a annoncé vendredi l’armée.

L’attaque des forces armées du Nigéria par des hommes armés a fait au moins 11 morts, dont 10 soldats et un officier, dans l’Etat de Benue. Pour l’heure, on ne sait pas exactement qui est derrière cette attaque violente, mais Benue fait partie de la région de la ceinture moyenne du Nigéria, où des gangs ont pris les armes après des années d’affrontements communautaires entre éleveurs et agriculteurs, rapporte The Defense Post.

«Les troupes de l’armée nigériane opérant dans l’État de Benue ont été attaquées lors d’une tâche opérationnelle courante», a déclaré le porte-parole de l’armée, Mohammed Yerima, dans un communiqué, qui ne donne aucun détail sur l’heure de l’incident. L’armée a déclaré qu’elle tentait de retrouver les auteurs. Le mois dernier, le gouverneur de l’État de Benue, Samuel Ortom, a déclaré qu’il avait échappé à une attaque par des éleveurs armés alors qu’il voyageait en convoi.

Des affrontements meurtriers entre les éleveurs nomades peuls et les agriculteurs, au sujet des terres, des pâturages et de l’eau, sévissent dans certaines régions du centre du Nigéria depuis des années. Les forces de sécurité nigérianes se battent sur plusieurs fronts, une insurrection djihadiste de plus de dix ans dans le nord-est, des gangs criminels dans le nord-ouest et une milice séparatiste dans le sud-est.