Crimée: l’armée russe a commencé son retrait des abords de l’Ukraine (Vidéo)

L’armée russe a entamé son retrait des zones frontalières de l’Ukraine où ses troupes étaient massées depuis des semaines, provoquant un regain de tensions internationales, a annoncé vendredi le ministère de la Défense.

Ce vendredi, l’armée russe a entamé le retrait de ses troupes massées près de la frontière avec l’Ukraine. Le ministère de la Défense a notamment indiqué que le retour des soldats « vers leurs lieux de déploiement permanent » avait débuté en Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014.

« Actuellement, nos unités et groupes militaires marchent vers les gares de chargement de chemin de fer et les aérodromes, chargent les navires de débarquement, les plateformes ferroviaires et les avions-cargos militaires », a indiqué le ministère. « Le 23 avril, les forces du district militaire du Sud et les forces aéroportées qui participaient aux manœuvres de vérification surprise ont commencé à retourner vers leurs lieux de déploiement permanent », selon la même source.

