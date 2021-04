Covid-19: Emmanuel Macron annonce l’envoi de vaccins, dont les Français se méfient, en Afrique

Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé ce dimanche 25 avril, l’envoi de doses de vaccins contre le Covid-19 en Afrique. C’est suite à un appel de la chanteuse américaine, Selena Gomez, à plusieurs dirigeants, dont le président français, à s’engager pour un meilleur accès aux vaccins.

C’est le vaccin peu cher, mais aussi facile à transporter et à conserver. Pendant que les Français se montrent de plus en plus méfiants à la vaccination par AstraZeneca, la France annonce l’envoi des premières doses en Afrique.

Please join me and send a message to France’s @EmmanuelMacron and other #G7 leaders asking them to pledge dollars or doses to help everyone around the world fight the COVID-19 pandemic. #VaxLive — Selena Gomez (@selenagomez) April 24, 2021

Le président français, Emmanuel Macron, a confirmé dans une vidéo postée ce dimanche 25 avril sur Twitter, l’envoi de doses du vaccin d’AstraZeneca contre le Covid-19 à des pays d’Afrique. Une déclaration qui survient le lendemain d’un appel de la chanteuse Selena Gomez, demandant à plusieurs leaders de s’engager en faveur de la vaccination pour les plus démunis.

Time has come to share!

L'initiative ACT-A a un an.

Beaucoup a été accompli, tant reste à faire. pic.twitter.com/74BuOjG3o9 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 25, 2021

Dear @SelenaGomez, thank you for carrying this crucial message to all leaders. France has already started sending out its first doses of vaccine to Africa through #Covax, and it's just the beginning.

Thanks for spreading the word!

Let's stand with those who have less. Now. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 25, 2021

« Chère Selena Gomez, merci de porter ce message crucial auprès de tous les dirigeants. La France a déjà commencé à envoyer ses premières doses de vaccin en Afrique par le biais du système Covax, et ce n’est que le début (…) Tenons-nous aux côtés de ceux qui ont moins. Dès maintenant. »

L’AstraZeneca et les risques de thrombose

Le vaccin britannico-suédois, AstraZeneca, ne convainc plus. Depuis la confirmation de l’existence d’un risque rare de thrombose, associé à ce sérum contre la Covid-19, les candidats au vaccin se font rares. Selon un sondage Odoxa, le vaccin Pfizer est plébiscité (70% de confiance), alors qu’AstraZeneca suscite « une large et préoccupante défiance » (71%).

La suspension de ce vaccin dans un certain nombre de pays européens, y compris la France, a potentiellement eu un impact sur la confiance de la population et leur propension à se faire vacciner. L’Agence européenne du médicament a pourtant assuré jeudi 18 mars que le vaccin était « sûr et efficace » et qu’il n’était « pas associé » à un risque plus élevé de caillots sanguins.