Coupe CAF: tous les qualifiés en quart de finale

Avec les dernières rencontres des phases de groupe disputées dans la nuit du mercredi à jeudi, on connait désormais les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération (Coupe CAF).

Malgré une phase de groupe mitigée, Enyamba va retrouver les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Les Nigérians ont composté leur ticket pour le grand huit, après leur victoire étriquée face à Orlando Pirates (1-0), mercredi soir, en 6è journée.

Un score qui arrange également les Sud-africains qui profitent de la défaite des Libyens d’Ahly Benghazi sur la pelouse d’ES Setif (1-0), pour valider leur ticket pour le tour suivant.

De son côté, le Jaraaf a tenu le choc en Tunisie sur la pelouse du CS Sfaxien (0-0), lui aussi déjà qualifié, pour s’assurer de terminer devant son adversaire. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu ce vendredi.

Les 8 qualifiés pour les quarts de finale :

Enyimba et Orlando Pirates (Groupe A), JS Kabylie et Coton Sport (Groupe B), Jaraaf Dakar et CS Sfaxien (Groupe C), Raja Casablanca et Pyramids FC (Groupe D).

Les résultats de la 6e journée

Le classement groupe par groupe