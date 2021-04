Côte d’Ivoire: Patrick Achi ne veut pas de Mamadou Sanogo dans son gouvernement

L’actuel ministre ivoirien de l’économie numérique, Mamadou Sanogo, ne fera pas partie du prochain gouvernement dirigé par Patrick Achi, a annoncé l’intéressé dans un communiqué.

Dans une note rendue publique, Mamadou Sanogo a indiqué avoir été informé qu’il ne fera pas partie du prochain gouvernement de Côte d’Ivoire. « Le ministre Mamadou Sanogo a le plaisir de vous informer qu’il lui a été signifié à 20h30, qu’il ne fera pas partie des membres du prochain gouvernement », a indiqué la note.

Alassane Ouattara a nommé Patrick Achi comme Premier ministre après la mort de l’ancien, Hamed Bakayoko. Achi doit dévoiler son équipe dans les prochaines heures et on sait donc déjà que Sanogo ne sera pas de l’aventure. L’homme politique a appelé à remercier le chef de l’Etat pour la confiance placé en lui et a souligné qu’il s’agit de la fin de sa mission.

« Il invite es sympathisants, amis, frères et parents du Bafing, à s’unir pour remercier le président ADO pour lui avoir donné deux fois l’opportunité de servir la Côte d’Ivoire au plus haut niveau », ajoute le communiqué. Pour Sanogo donc, « ce n’est que la fin d’une mission qui a un début et une fin ».