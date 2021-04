Côte d’Ivoire: « Je vous demande de travailler en équipe », Alassane Ouattara au Gouvernement

Le président Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire s’est adressé aux membres du nouveau gouvernement du Premier ministre Patrick Achi, et leur a demandé de cultiver l’humilité et surtout de se rapprocher le plus possible de la population ivoirienne.

« Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, j’attends de chacune et de chacun de vous, que vous soyez des exemples qui insuffleront la transformation attendue de l’administration publique et de l’ensemble des Ivoiriens », a déclaré Alassane Ouattara. « Je vous demande donc de travailler en équipe, de faire preuve d’une grande humilité, et d’être aux contacts des populations afin de mieux les servir », a ajouté le chef de l’Etat.

Cette déclaration intervient après la révélation de la liste officielle des membres du nouveau gouvernement qui aideront le président à atteindre ses objectifs fixés lors de la campagne pour sa réélection à la fin de l’année dernière. Patrick Achi a proposé un gouvernement de 37 ministres et quatre secrétaires d’Etats au chef de l’Etat qui a entériné la proposition.