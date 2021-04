Coronavirus au Togo: le gouvernement élargit la vaccination à la population de 30 ans

A compter de ce vendredi 09 avril 2021, la campagne de vaccination anti-covid-19 est étendue à toute la population de 30 ans et plus, dans le Grand Lomé, a décidé le Gouvernement togolais.

La décision, prise dans le but d’accélérer la couverture vaccinale, intervient au lendemain de la demande faite par le ministre de la santé de prendre désormais en compte de nouvelles cibles. En l’occurrence, les personnes exerçant des professions exposées (enseignants, agents de l’ICAT, conducteurs de taxi-motos formalisés et ceux de véhicules à 4 roues), ainsi que les détenus.

Toute personne désireuse de se faire vacciner est invitée à composer le *844# ou à se rendre sur le portail officiel dédié à la vaccination sur le territoire, pour s’enregistrer et se rendre ensuite dans un des centres prévus, informe la Présidence togolaise. Pour le Gouvernement, l’éradication de la pandémie au Togo passera par la vaccination du plus grand nombre. Jeudi, deux nouveaux décès ont été signalés, et 148 cas supplémentaires rapportés.