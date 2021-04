Classement FIFA d’avril: la Tunisie et le Nigéria lorgnent le Sénégal, le Bénin conserve sa place

La FIFA a dévoilé mercredi son traditionnel classement des meilleures nations du football mondial. En Afrique, le Sénégal reste leader devant la Tunisie et le Nigéria. Le Bénin conserve sa 16è place sur le continent.

Le classement FIFA du mois d’avril a connu quelques changements en Afrique, en raison de la dernière trêve internationale où les pays africains ont disputés les 5è et 6è journées des éliminatoires. Les pays ayant fait les plus grands progrès dans ce classement sont: le Nigeria (32, +4), le Ghana (49, +3), la Guinée-Bissau (108, +11), la Namibie (111, +10), le Malawi (115, +8), le Cap Vert (73, +7) et l’Éthiopie (140, +6).

Premier au classement depuis l’année dernière, le Sénégal reste toujours leader sur le continent. Mais les Lions Indomptables sont désormais talonnés par la Tunisie qui a engrangé quatre précieux points, en raison notamment de son bon parcours lors de ces phases qualificatives pour la CAN 2022.

Cinquième lors du précédant classement, le Nigéria occupe actuellement la troisième place grâce à ses victoires contre le Bénin (1-0) et le Lesotho (2-0). L’Algérie, de son côté, a perdu deux places et se retrouve à la quatrième position devant le Maroc (5è). Malgré un bilan mitigé lors de la trêve internationale avec une défaite contre les Super Eagles et un match face à la Sierra Leone, reporté, le Bénin garde sa 16è place dans ce classement.

