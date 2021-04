Clasico: la réponse sèche de Zidane au coup de gueule de Ronald Koeman

En zone mixte après la victoire du Real Madrid face au Barça (2-1), samedi soir, Zidane a félicité ses poulains pour cette performance laborieuse et a profité pour répondre à Ronald Koeman sur le pénalty non sifflé sur Braithwaite réclamé par le coach catalan.

Le Real Madrid et le Barça s’affrontaient samedi soir au stade Alfredo di Stéfano dans le cadre du second clasico de la saison. Et à l’arrivée, les Madrilènes se sont imposés sur le score de 2-1. Laborieux et réalistes, les Merengues ont profité de leur nette domination en première période pour s’offrir la victoire sur des buts de Karim Benzema sur une magnifique talonnade, et sur un coup franc de Toni Kroos dévié par Dest dans ses propres filets.

Une victoire qui fait déjà polémique. Dans le rang barcelonais, on dénonce les décisions arbitrales qui aurait avantagé le camp adverse. Selon Ronald Koeman, l’arbitre aurait dû siffler un « penalty pour Braithwaite » à la 84e minute, lorsque ce dernier s’est écroulé dans la surface après un contact rude avec Benjamin Mendy. Un coup de gueule auquel a répondu l’entraîneur du Real Madrid.

S-il est satisfait de la performance de son équipe, Zinedine Zidane a tenu à recadrer son homologue: « C’est le sentiment de chacun. Si l’arbitre n’a pas sifflé de penalty, c’est parce qu’il n’y a pas de penalty. Puis, en temps additionnel, c’est lui qui décide. Alors rien. L’important pour nous est ce que nous avons fait sur le terrain. Nous avons eu de nombreuses occasions. Ensuite, nous avons souffert car le Barça est une très bonne équipe. Avant le match, ils étaient en tête. Nous pouvons être heureux et nous ne pouvons pas nous contenter de dire que c’était l’arbitre, nous avons mérité la victoire », a répondu un Zinedine Zidane dans des propos rapportés par AS.

Penalty ou non sur Braithwaite ?

Ancien arbitre professionnel et collaborateur du quotidien espagnol AS, Iturralde González, estime qu’il y a manière à siffler un penalty sur l’action litigieuse de Ferland Mendy sur Martin Braithwaite. Pour le sifflé espagnol, le latéral madrilène a bien accroché le buteur catalan dans la surface de réparation.

« C’est un pénalty, ça le déséquilibre quand il court. Dans ces zones, il vous déséquilibre parce que vous allez dans un sens et il prend votre bras pour l’autre. C’est un pénalty idiot. Ce n’est pas une erreur claire et manifeste et c’est pourquoi le VAR ne l’appelle pas. C’est une chose que ce soit une sanction (penalty) et une autre est que ce soit une erreur claire et manifeste », a-t-il expliqué.