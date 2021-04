Changement climatique: États-Unis et Chine «s’engagent à coopérer»

Washington et Pékin se sont engagés à « coopérer » sur le dossier de la crise climatique, « qui doit être traitée avec le sérieux et l’urgence qu’elle exige ».

Dans un communiqué conjoint signé par le diplomate américain John Kerry et son homologue chinois Xie Zhenhua et publié le samedi 17 avril 2021, les Etats-Unis et la Chine se sont engagés « à coopérer » au sujet du dossier crucial du changement climatique. « Les États-Unis et la Chine s’engagent à coopérer entre eux et avec d’autres pays pour affronter la crise climatique, qui doit être traitée avec le sérieux et l’urgence qu’elle exige », indique le communiqué.

Dans ce document qui énumère les multiples voies de coopération entre les deux premières économies mondiales, Washington et Pékin y affirment « le renforcement de leurs actions respectives et la coopération dans les processus multilatéraux, y compris la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’Accord de Paris ».

Selon la déclaration, Washington et Pékin « ont l’intention de développer » une stratégie à long terme pour atteindre la neutralité carbone d’ici la Conférence des parties de Glasgow (Royaume-Uni), qui se tiendra en novembre.