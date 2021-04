« Ceux qui provoquent la Russie le regretteront », Vladimir Poutine met en garde l’Occident

Le président russe s’exprimait mercredi matin, lors de son discours annuel à la nation, dans un contexte de multiples passes d’armes avec les Occidentaux. « J’espère que personne ne pensera à franchir ladite ligne rouge par rapport à la Russie », déclare Vladimir Poutine.

Le président russe, Vladimir Poutine, a prévenu l’Occident qu’il devrait s’abstenir de franchir de « ligne rouge », assurant que Moscou réagirait rapidement et durement à toute provocation qui obligerait ses auteurs à regretter leurs actes. Ceux qui orchestrent des provocations contre la Russie en viendront à le regretter plus qu’ils n’ont jamais regretté quoi que ce soit d’autre, a averti, mercredi, Vladimir Poutine.

S’adressant à l’Assemblée fédérale de Russie, Poutine a déclaré que « le but et la teneur » de la politique de la Russie sur la scène internationale sont « d’assurer la paix et la sécurité pour le bien-être de nos citoyens et le développement constant du pays ».

Il a toutefois précisé : « La Russie a ses propres intérêts, que nous défendons et défendrons dans le cadre du droit international, comme les autres États du monde. Et si quelqu’un refuse de comprendre cette évidence, ne veut pas engager le dialogue, choisit d’adopter un ton égoïste et arrogant, la Russie trouvera toujours un moyen de défendre ses positions. »

Les propos de Vladimir Poutine ont été tenus alors que les puissances occidentales s’alarmaient de la présence de quelque 150 000 soldats russes aux frontières orientales de l’Ukraine, six ans après l’annexion de la péninsule de Crimée, pour laquelle la Russie fait toujours l’objet de sanctions. Dans le monde moderne, a déclaré Poutine, tout le monde « s’est habitué à la pratique des sanctions illégales motivées politiquement, ainsi qu’aux tentatives grossières d’imposer sa volonté à autrui ».

Aujourd’hui, ces pratiques « renaissent sous une forme plus dangereuse », a-t-il ajouté, à savoir l’organisation de coups d’État et d’assassinats politiques. « Cependant, même des actions aussi flagrantes ne suscitent aucune désapprobation dans la soi-disant communauté occidentale. Personne ne le relève, tout le monde prétend que rien de tel ne se passe. »

Une promesse de riposte « asymétrique, rapide et dure »

Vous pouvez traiter les présidents [Viktor] Ianoukovitch, [Nicolas] Maduro et [Alexander] Loukachenko comme vous le souhaitez, mais la pratique des assassinats politiques franchit toutes les limites », a déclaré Poutine, évoquant l’ancien dirigeant ukrainien, Ianoukovitch – évincé en 2014 – ainsi que les dirigeants actuels du Venezuela et de Biélorussie, dont la légitimité a été remise en question.

Les attaques contre la Russie se poursuivent, certains pays ayant pris l’habitude de s’en prendre à la Russie « pour n’importe quelle raison, voire la plupart du temps sans aucune raison », a déclaré le président russe. Poutine a souligné que les actions de la Russie face à cet état de fait, restent empreintes de « retenue », et sont même » modérées « , en réponse aux initiatives inamicales, voire à » l’impolitesse pure et simple « .

« Nous voulons avoir de bonnes relations avec tous les participants au dialogue international. Mais nous voyons ce qui se passe dans la réalité – ils s’en prennent à la Russie », a déclaré Vladimir Poutine. Et d’ajouter que la Russie veut avoir de bonnes relations « y compris avec les (pays) avec lesquels les relations ne sont plus au beau fixe ces derniers temps, et c’est un euphémisme. » « Mais si quelqu’un voit nos bonnes dispositions comme de l’indifférence ou de la faiblesse et entend au final brûler ou même faire sauter les ponts, il doit savoir que la réponse de la Russie sera asymétrique, rapide et dure », a-t-il prévenu.

» Ceux qui orchestrent des provocations qui menacent les intérêts fondamentaux de notre sécurité, regretteront leurs actes comme ils n’ont rien regretté depuis longtemps. « Pour autant, la Russie et ses dirigeants ont « suffisamment de patience, de responsabilité, de professionnalisme, de confiance en soi et de bon sens », pour prendre n’importe quelle décision, a-t-il fait valoir. « Mais j’espère que personne ne pensera à franchir ladite ligne rouge par rapport à la Russie. Et nous déterminerons nous-mêmes dans chaque cas spécifique où cette ligne sera tracée », a déclaré le Président russe.