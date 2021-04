C1-PSG : Marquinhos prévient Manchester City pour le match retour

Le défenseur parisien, Marquinhos, a réagi à la défaite du PSG face à Manchester City (1-2) ce mercredi en demi-finale aller de Ligue des champions. Le Brésilien assure que les siens vont tout donner pour se qualifier en finale.

Le PSG s’est incliné 2-1 face à Manchester City ce mercredi en demi-finale aller de Ligue des champions. Marquinhos avait ouvert le score à la 15′ de la tête, mais le PSG a éteint la lumière après la pause et City s’est logiquement imposé grâce à des buts de Kevin De Bruyne (64′) et Riyad Mahrez sur coup franc (71′).

Une défaite logique des Parisiens qui devront batailler dur à l’Etihad Stadium au match retour dans une semaine pour espérer se qualifier pour la finale. Une mission difficile mais pas impossible selon le capitaine parisien Marquinhos. Au micro de RMC Sport après la rencontre, le défenseur brésilien a reconnu la supériorité tactique des Cityzens mais assure que les siens donneront tout au match retour.

« C’est vrai, en seconde période on a été trop derrière, on n’arrivait pas à sortir, on essayait mais City a été plus agressif et plus haut. C’était ça la difficulté. Pour le prochain match, il faudra être plus régulier sur les deux périodes. On est conscient qu’il reste 90 minutes, mais il faut une meilleure performance pour passer en finale », a déclaré Marquinhos.

A la question de savoir si le PSG n’est pas émoussé physiquement, ce qui expliquerait sa baisse d’intensité de seconde période, le joueur de 26 ans a répondu : il faut mieux analyser pour voir nos difficultés. Je pense que c’est dur quand tu cours après le ballon et que tu n’arrives pas à t’en sortir à la récupération ».

« (…) On prend deux buts vraiment bêtes, ce sont des détails, mais c’est la Ligue des Champions. Il faut mieux gérer ces petits détails. Il va falloir de la personnalité, si on n’y croit pas, il ne faut pas faire le déplacement. Il faut une mentalité de guerrier pour passer au prochain tour. On est vraiment proche, il ne faut pas avoir des doutes maintenant et améliorer nos points faibles. On a tout ce qu’il faut pour renverser la situation ».