Burkina Faso: les corps des 3 européens tués dans une attaque transférés à Ouagadougou

Au Burkina Faso, les corps des trois Occidentaux, abattus par des hommes armés dans la région de l’Est, ont été transférés ce mardi à Ouagadougou. Les deux journalistes espagnols et le militant écologiste irlandais avaient été enlevés lors de l’attaque de leur convoi, la veille.

Les corps sans vie des trois Européens -deux Espagnols et un Irlandais- retrouvés morts mardi au lendemain d’une attaque dans l’est du Burkina Faso, ont été transférés à Ouagadougou, la capitale burkinabé, a annoncé mercredi le ministère de la Communication. Lundi vers 9h00 GMT, une attaque menée par des individus armés a visé un convoi mixte constitué d’éléments locaux des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Européens sur l’axe Fada N’Gourma-Pama.

« Cette attaque a fait six blessés, tandis que trois personnes de nationalité étrangère ont été tuées et qu’un Burkinabé est toujours porté disparu », a souligné le ministère. L’Espagne a confirmé qu’il s’agissait des journalistes David Beriain et Roberto Fraile, alors que l’Irlandais Rory Young présidait l’ONG Chengeta Wildlife, selon Dublin. Un quatrième expatrié avait réussi à s’échapper de ses ravisseurs et avait lui aussi été transféré à Ouagadougou par les autorités.

Le gouvernement burkinabé a invité les étrangers à se conformer aux consignes édictées par les FDS lors de leur séjour. Il a, par ailleurs, appelé les populations à la vigilance et à la coopération avec ces forces.