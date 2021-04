Burkina Faso: le chef de la diplomatie, Alpha Barry, en séjour à Riyad

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabé de l’Extérieur, Alpha Barry, est en séjour à Riyad, en Arabie Saoudite, depuis le mercredi 7 avril 2021.

« Riyad – Porteur d’un message du Président du Faso, Roch Kaboré, au Roi et au Prince Héritier d’Arabie Saoudite, j’ai eu des échanges intéressants et fructueux ce mercredi avec mon homologue, Ministre des Affaires Étrangères, le Prince Faisal bin Farhan Al Saoud », a écrit le chef de la diplomatie burkinabé, Alpha Barry.

« Notre entretien, très cordial et fraternel, a porté sur la coopération entre nos deux pays », a-t-il ajouté. Le Burkina Faso et l’Arabie Saoudite entretiennent des relations diplomatiques fructueuses dans plusieurs domaines du développement notamment ceux de l’économie, la culture et la sécurité.