Bénin – Violences préélectorales: l’He Valentin Djènontin réagit à l’arrestation de son fils

Quelques jours après l’arrestation de son fils, Elie, alors que ce dernier s’apprêtait à quitter le pays par voie terrestre, l’honorable Valentin Djènontin donne de la voix et promet que le combat sera mené jusqu’au bout.

Reçu ce vendredi matin sur Africa radio à Paris, l’ancien ministre de la justice de Boni Yayi a justifié les contextes dans lesquels son fils a été arrêté, présenté au procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), avant d’être déposé en prison.

» Mon fils vit en France. Il est allé en congé au Bénin et en a profité pour discuter avec quelques militants. C’est tout. On le kidnappe et l’accuse de vandalisme et de terrorisme« , s’insurge-t-il.

Pour lui, si l’objectif est de le contraindre à abandonner la lutte, le régime de la rupture a pris la mauvaise option. « Ceux qui pensent qu’en prenant en otage mon fils, Elie, au Bénin, je vais me rendre et abandonner le combat, se trompent. Je n’entends pas me rendre« , martèle-t-il.

Pour l’honorable Valentin Djènontin, le combat qui se mène, est un combat de conviction et d’amour pour le Bénin. Il compte donc aller jusqu’au bout de ce combat.

Rappelons que depuis le 6 Avril, des manifestations violentes ont cours dans plusieurs localités du pays, pour protester contre le caractère exclusif de l’élection présidentielle, et rappeler au chef de l’Etat qu’il a prêté serment le 6 Avril 2021 et que, par conséquent, son mandat a pris fin depuis le 5 Avril à minuit.

Ces manifestations violentes qui ont conduit à des actes de vandalisme, ont été à l’origine de l’arrestation de plusieurs manifestants, dont le fils de Valentin Djènontin.